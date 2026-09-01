Жители Подмосковья оформили выплату на ребенка-инвалида более 5 тыс. раз

С начала 2026 года жители Подмосковья оформили ежегодную выплату на ребенка-инвалида более 5 тыс. раз, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Оформить выплату в размере 13 020 рублей могут жители, которые воспитывают детей с инвалидностью, получить ее можно раз в год на питание и одежду для них. При этом ребенок должен учиться в государственной или муниципальной образовательной организации, а доход семьи — не превышать 1,5-кратный прожиточный минимум, установленный в области на душу населения.

Подать заявление можно на региональном портале в разделе «Семья» — «Маткапитал и выплаты».

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