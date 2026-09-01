Российский рынок завершил август мощным ростом — индекс МосБиржи прибавил 3%

Российский фондовый рынок завершил последнюю торговую сессию лета мощным рывком вверх. Биржевой индикатор МосБиржи по итогам основного торгового периода поднялся на 3,02%, зафиксировавшись на уровне 2178,87 пункта. Индекс РТС, отражающий динамику в долларовом выражении, вырос на 2,10% до 794,63 пункта. Долговой сегмент отреагировал скромнее — индикатор государственных облигаций RGBI прибавил 0,26%, закрывшись на отметке 113,84 пункта. Аналитик инвестиционной компании «Финам» Саид Керимханов, комментируя итоги дня, отметил, что импульс к покупкам сформировался уже в первые минуты торгов, сообщили Финансы Mail.

Определяющую роль, по мнению аналитика, сыграли две корпоративные публикации — финансовые результаты «Роснефти» и «Аэрофлота», обнародованные еще в конце прошлой рабочей недели. Обе отчетности превзошли прогнозные оценки аналитиков. Во второй половине дня эстафету подхватил геополитический фактор, придавший рынку дополнительное ускорение.

Ключевым событием, по оценке эксперта, стал саммит ШОС, состоявшийся в Бишкеке. Глава российского государства Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обозначил движение в направлении урегулирования украинского конфликта. Участники рынка восприняли это заявление как позитивный сигнал, что спровоцировало волну покупок. Как подчеркивает Керимханов, в текущих условиях любой спад геополитической напряженности ведет к уменьшению дисконта в оценке российских активов. При этом индекс МосБиржи остается на 21% ниже значений начала года, и рынок активно выкупает подобные новостные поводы.

Вопреки ожиданиям, рубль продемонстрировал укрепление даже после завершения периода налоговых платежей. Американская валюта потеряла 1,10%, опустившись до 85,80₽. Китайский юань снизился на 0,97%, зафиксировавшись на уровне 12,77₽. На сырьевом рынке нефть марки Brent в ходе торгов достигала отметки $91 за баррель на фоне эскалации между Вашингтоном и Тегераном. Однако к закрытию котировки скорректировались вниз до района $89,3 — транзит через Ормузский пролив не нарушен, поэтому премия за риски остается сдержанной.

Дополнительную поддержку рынку оказало решение правительства продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до 30 сентября. Вице-премьер Александр Новак поручил ужесточить мониторинг цен на независимых заправках, а поставки с белорусских НПЗ достигли максимальных объемов. По мнению аналитика, стабилизация топливного рынка критически важна для предотвращения закрепления инфляционного шока, что, в свою очередь, минимизирует перспективы снижения ключевой ставки в сентябре.

Одним из сдерживающих факторов выступили сигналы от Банка России. Регулятор обнародовал проект Основных направлений денежно-кредитной политики на горизонт 2027-2029 годов. Зампред ЦБ Алексей Заботкин в рамках пресс-конференции заявил, что проинфляционный сценарий сейчас выглядит более реалистичным, нежели дезинфляционный. Керимханов полагает, что смягчения денежно-кредитной политики в ближайшее время ждать не приходится.

Подобная макроэкономическая конфигурация поддерживает доходность облигационных инструментов и курс рубля, однако ограничивает восходящий потенциал акций компаний-заемщиков — застройщиков и розничных сетей.

Ранее сообщалось, что цифровой рубль может стать поводом для новых мошеннических схем.

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