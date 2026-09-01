Пуговка из «Папиных дочек» призналась, что была замужем

24-летняя актриса Екатерина Старшова, известная по роли Пуговки в популярном сериале «Папины дочки», сделала неожиданное признание о своей личной жизни, передает Super.

В одном из своих постов в социальных сетях артистка раскрыла, что была замужем, но уже развелась. При этом она отметила, что этот брак был заключен в Грузии и не был связан с романтической историей, а скорее с рабочими обстоятельствами.

«Мой бывший муж — это мой бывший партнер, с которым я каталась в паре», — написала Старшова.

По ее словам, официальный штамп в паспорте понадобился для работы на круизном лайнере, где действовали строгие правила совместного проживания членов экипажа. При этом Екатерина не стала вдаваться в подробности развода и не уточнила, сколько продлился этот союз.

После завершения актерской карьеры Старшова связала жизнь с фигурным катанием. Сейчас она выступает в ледовых шоу и ведет блог, где делится с подписчиками кадрами с тренировок и выступлений. О личной жизни девушка обычно не говорит.

Ранее стало известно, куда фигуристка Евгения Медведева и хореограф Ильдар Гайнутдинов поехали после свадьбы.