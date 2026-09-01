Победа над персами и мученичество: история святого военачальника Андрея Стратилата
Вечерняя Москва: 1 сентября церковь вспоминает военачальника Андрея Стратилата
1 сентября Русская православная церковь чтит память святого военачальника Андрея Стратилата и 2593 воинов, пострадавших за веру в начале IV века. Святой считается небесным покровителем воинов, а сам день в народном календаре известен как Андрей Тепляк и Фекла Свекольница. Об истории подвигов и традициях даты рассказывает Вечерняя Москва.
Подробности подвигов святого и традиции 1 сентября
Историческое наследие даты сочетается с народным календарем уборки урожая:
- Подвиг воина и его отряда. Римский военачальник Андрей одержал победу над персами с небольшим отрядом, после чего вместе с воинами уверовал во Христа. Около 302 года после пыток на раскаленном бронзовом ложе Андрей и 2593 солдата были убиты в ущелье Таврских гор, где позже забил целебный источник.
- Связь с историей России. День памяти святого по старому стилю (19 августа) совпадает с отступлением хана Казы-Гирея от Москвы в 1591 году. На месте стоянки русских войск впоследствии основали Андреевский монастырь.
- О чем молятся святому. Андрею Стратилату молятся о защите от войн, стихийных бедствий и об установлении мира.
- Народный календарь и приметы. В народе день прозвали Феклой Свекольницей и Андреем Тепляком — в это время начинали массовую заготовку свеклы. Утренний туман в этот день обещает снежную зиму, а южный ветер — вызревание овса.
- Практика проведения дня. В 2026 году дата приходится на вторник. Поста и запретов на работу или учебу нет, верующим рекомендуется побывать на литургии или помолиться святому дома.