Победа над персами и мученичество: история святого военачальника Андрея Стратилата

Историческое наследие даты сочетается с народным календарем уборки урожая:

Подвиг воина и его отряда. Римский военачальник Андрей одержал победу над персами с небольшим отрядом, после чего вместе с воинами уверовал во Христа. Около 302 года после пыток на раскаленном бронзовом ложе Андрей и 2593 солдата были убиты в ущелье Таврских гор, где позже забил целебный источник.

Связь с историей России. День памяти святого по старому стилю (19 августа) совпадает с отступлением хана Казы-Гирея от Москвы в 1591 году. На месте стоянки русских войск впоследствии основали Андреевский монастырь.

О чем молятся святому. Андрею Стратилату молятся о защите от войн, стихийных бедствий и об установлении мира.

Народный календарь и приметы. В народе день прозвали Феклой Свекольницей и Андреем Тепляком — в это время начинали массовую заготовку свеклы. Утренний туман в этот день обещает снежную зиму, а южный ветер — вызревание овса.