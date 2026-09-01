Более 700 студентов примет обновленный корпус колледжа «Подмосковье»

В День знаний, 1 сентября, открылся обновленный корпус колледжа «Подмосковье», структурного подразделения № 9 в Химках, после масштабного капитального ремонта там будут обучаться более 700 студентов. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В ходе капремонта специалисты провели комплексную модернизацию инфраструктуры корпуса, в учебных классах установили интерактивные панели, оборудовали новые современные лаборатории и производственные мастерские, а также обновили спортивный и актовый залы, библиотеку и столовую. В здании были полностью заменены инженерные коммуникации, территория вокруг корпуса благоустроена.

В корпусе колледжа готовят специалистов по востребованным направлениям, в том числе будущих медицинских сестер, фармацевтов, поваров-кондитеров, а также специалистов индустрии красоты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.