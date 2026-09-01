Губернатор Подмосковья поздравил учеников и учителей гимназии им. Примакова с Днем знаний

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил торжественную линейку в гимназии имени Е. М. Примакова и поздравил учеников и педагогов с Днем знаний.

«Я хочу всех поздравить и, в первую очередь — наших первоклассников, для них это новая страница в жизни. Желаю вам, ребята, чтобы вы учились с радостью, с усердием, с удовольствием приезжали в школу. Ну, а выпускникам я хочу пожелать, чтобы все, что вы планируете дальше, у вас получилось — 11-й класс это время размышлять о том, что ждет впереди, как пройти экзамены, покорять следующие вершины», — сказал губернатор.

Он отметил, что в этом году в школы идут более 1 млн детей. Особое место в системе образования занимают учителя, подчеркнул также губернатор. Он поблагодарил учителей и родителей школьников.

«Я хочу пожелать, чтобы ваша дружная команда так же достойно и профессионально обучала детей, дарила им любовь. Ну и отдельные слова благодарности родителям. Когда они за спиной, то очень многое в жизни получается», — сказал Воробьев.

Гимназия имени Е. М. Примакова на протяжении шести лет является абсолютным лидером образования Подмосковья наряду с Физтех-лицеем им. П. Л. Капицы. По итогам прошлого учебного года учреждение заняло второе место в общероссийском рейтинге лучших школ России по конкурентоспособности выпускников (RAEX) в сфере «Социальные и гуманитарные направления» и по числу поступивших в ведущие вузы страны.

На базе гимназии создан первый в регионе многофункциональный гуманитарный кластер. Обучение ведется на двух языках — русском и английском. Старшеклассники могут самостоятельно выбирать предметы для углубленного изучения. Кроме того, доступна специальная подготовка к олимпиадам по английскому языку, праву и обществознанию.

В 2019 году на базе гимназии был создан региональный центр «Взлет». Также здесь работают центры международного обучения и сотрудничества, региональный центр инновационных практик дошкольного образования «Предшкола», центр сопровождения сборных РФ на международных олимпиадах. Помимо этого, организован центр профессионального развития педагогов и руководителей образовательных организаций «ПРОопыт». В прошлом учебном году в нем прошли обучение около 400 педагогов России, Абхазии и ОАЭ.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 1/6 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 2/6 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 3/6 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 4/6 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 5/6 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 6/6

«От всей души хочу обратиться к нашим первоклассникам: добро пожаловать в гимназию! Ничего не бойтесь, смело идите вперед, дружите, трудитесь — и у вас все обязательно получится. А нашим одиннадцатиклассникам желаю наслаждаться каждым днем этого последнего школьного года. Будьте счастливы, стремитесь к высоким целям и подавайте достойный пример младшим», — поздравила учащихся директор гимназии Майя Майсурадзе.

В прошлом учебном году 71 выпускник гимназии получил золотую медаль, а 13 ребят сдали ЕГЭ на 100 баллов. В финале Всероссийской олимпиады школьников 19 человек стали победителями, 56 — призерами.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награды «Лидер образования Московской области» лучшим школам Подмосковья.