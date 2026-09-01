Цифровой рубль и единый QR-код: новые финансовые правила с 1 сентября 2026 года

Сентябрьские изменения затронут финансовую сферу, бизнес, школьное образование и права работников:

Массовое внедрение цифрового рубля. Крупнейшие банки запускают операции с цифровым рублем, а ретейлеры с выручкой свыше 120 млн рублей обязаны принимать такую оплату. Для граждан использование новой формы денег остается добровольным и бесплатным.

Правила криптовалют и единый QR-код. Вводится универсальный QR-код для платежных систем и регулируются правила работы криптобирж. При этом оплата товаров криптовалютой внутри страны по-прежнему запрещена.

Ипотечные каникулы для семей. Семьи со вторым и последующими детьми получают право на льготный период до 1,5 года по кредитам до 15 млн рублей без необходимости доказывать падение доходов.

Изменения в трудовом законодательстве. Годовой лимит сверхурочной работы по соглашению сторон увеличен со 120 до 240 часов с повышенной оплатой. Отменяется испытательный срок для матерей с детьми до трех лет.

Новые правила в школах. На уроках вводится полный запрет на использование мобильных телефонов (за исключением ЧС). В 1-х классах отменяются домашние задания, а в 2–8-х классах стартует эксперимент с оценкой за поведение.