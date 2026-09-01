Ошибка строителей обесточила сети: Сосновый Бор и Антипиха внезапно остались без воды

Строители повредили магистральный трубопровод в Чите

Общество

В Чите сторонней строительной организацией был поврежден магистральный трубопровод холодного водоснабжения на улице Нерчинско-Заводской. Из-за коммунальной аварии временно ограничена подача воды в жилые дома и соцобъекты сразу в нескольких микрорайонах города. Об этом информирует местное сетевое издание Забайкальский рабочий.

Детали коммунального ЧП и ликвидация аварии

Коммунальные службы города ведут восстановительные работы и формируют маршруты цистерн:

  • Причина и локация:.Повреждение трубы х/в произошло по вине строителей на участке улице Нерчинско-Заводской (между улицами Чкалова и Забайкальского Рабочего).
  • Зона отключения. Без холодного водоснабжения временно остались микрорайон Сосновый Бор, поселок Антипиха, а также жилые дома и соцобъекты на улицах Чкалова, Бабушкина, Кирова и Проезжей.
  • Ход работ. Специалисты АО «Водоканал-Чита» оперативно приступили к локализации порыва и аварийно-восстановительным работам.
  • Подвоз воды. Для населения и социально значимых объектов организован подвоз питьевой воды, график движения спецтехники публикуется ресурсоснабжающей организацией.

Добавьте mosregtoday.ru в избранное