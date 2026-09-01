Ошибка строителей обесточила сети: Сосновый Бор и Антипиха внезапно остались без воды
Строители повредили магистральный трубопровод в Чите
В Чите сторонней строительной организацией был поврежден магистральный трубопровод холодного водоснабжения на улице Нерчинско-Заводской. Из-за коммунальной аварии временно ограничена подача воды в жилые дома и соцобъекты сразу в нескольких микрорайонах города. Об этом информирует местное сетевое издание Забайкальский рабочий.
Детали коммунального ЧП и ликвидация аварии
Коммунальные службы города ведут восстановительные работы и формируют маршруты цистерн:
- Причина и локация:.Повреждение трубы х/в произошло по вине строителей на участке улице Нерчинско-Заводской (между улицами Чкалова и Забайкальского Рабочего).
- Зона отключения. Без холодного водоснабжения временно остались микрорайон Сосновый Бор, поселок Антипиха, а также жилые дома и соцобъекты на улицах Чкалова, Бабушкина, Кирова и Проезжей.
- Ход работ. Специалисты АО «Водоканал-Чита» оперативно приступили к локализации порыва и аварийно-восстановительным работам.
- Подвоз воды. Для населения и социально значимых объектов организован подвоз питьевой воды, график движения спецтехники публикуется ресурсоснабжающей организацией.