Отмененный указ Петра I: почему 1 сентября раньше праздновали государственный Новый год
1 сентября в православном календаре отмечено сразу несколькими ключевыми событиями: Началом индикта (церковным новолетием), празднованием в честь Донской иконы Божией Матери и днем памяти мученика Андрея Стратилата. О духовных смыслах даты, исторических корнях праздника и народных приметы рассказывает Царьград.
Главные церковные события и народные традиции дня
Дата соединяет в себе многовековые литургические Уставы и славянские приметы:
- Церковное новолетие (Начало индикта). Означает старт нового годового круга богослужений, установленный I Вселенским собором в 325 году. На Руси Новолетие до 1699 года являлось и государственным Новым годом. В этот день в храмах читается зачало о проповеди Иисуса Христа в Назарете.
- Почитаемые святые и лики. В этот день вспоминают святого римского военачальника Андрея Стратилата и 2593 воинов, мучеников Тимофея, Агапия и Феклу. Также совершается празднование Донской иконе Божией Матери, установленное после избавления Москвы от набега в 1591 году.
- Народный календарь. В народе день прозвали Феклой Свекольницей и Андреем Тепляком. С этой даты традиционно начинался массовый сбор и заготовка свеклы.
- Народные запреты. 1 сентября не рекомендовалось ссориться, чинить обувь и одежду, смотреть на открытый огонь, совершать крупные покупки и ужинать в одиночестве, чтобы не навлечь неурядицы и финансовые проблемы.