Отмененный указ Петра I: почему 1 сентября раньше праздновали государственный Новый год

Дата соединяет в себе многовековые литургические Уставы и славянские приметы:

Церковное новолетие (Начало индикта). Означает старт нового годового круга богослужений, установленный I Вселенским собором в 325 году. На Руси Новолетие до 1699 года являлось и государственным Новым годом. В этот день в храмах читается зачало о проповеди Иисуса Христа в Назарете.

Почитаемые святые и лики. В этот день вспоминают святого римского военачальника Андрея Стратилата и 2593 воинов, мучеников Тимофея, Агапия и Феклу. Также совершается празднование Донской иконе Божией Матери, установленное после избавления Москвы от набега в 1591 году.

Народный календарь. В народе день прозвали Феклой Свекольницей и Андреем Тепляком. С этой даты традиционно начинался массовый сбор и заготовка свеклы.