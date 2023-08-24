Призы абсолютно для всех: в Подмосковье пройдет крутая гонка ретроавто

В субботу подмосковные дороги наполнятся ревом моторов ретроавтомобилей. В Музее техники пройдет ралли авто 20–70-х годов прошлого столетия. Красавицы автопрома преодолеют дистанцию в 150 км. На «Ралли на приз Музея техники Вадима Задорожного» можно не только насладиться масштабным заездом, но и устроить барбекю, увидеть выступление барабанщиц и прокатиться на аттракционах.

Красногорский Музей техники Вадима Задорожного станет местом, где соберутся любители ретроавтомобилей 1920-1970-х годов со всего Подмосковья. Десятки владельцев представят свои машины золотого периода автомобилестроения, когда даже кузов «железного коня» делали на заказ в ателье, чтобы подчеркнуть индивидуальность своего владельца. Уже с утра гости праздника смогут оценить всю красоту ретроавто, которые поместят в выставочных залах и под открытым небом на территории музея.

«Также на «Ралли» мы проведем особый «Конкурс элегантности», в котором будут принимать участие редкие аутентичные автомобили не моложе 1973 года выпуска, – рассказали в пресс-службе Музея техники. – Оценивать внешний вид машин будут специальное жюри и гости мероприятия. Кстати, за тематические наряды владельцев тоже будут начисляться дополнительные баллы!»

После конкурса состоится масштабный старт гонки: ретроавто проедут под торжественной аркой и направятся покорять подготовленный для них уникальный маршрут, который составит 150 км.

«Участников ралли ждет живописная трасса через Музей-заповедник «Архангельское», – отметили в Музее техники. – Каждому экипажу предстоит преодолеть несколько контрольных пунктов, а на финише вне зависимости от результата все участники заезда получат призы».

В этот день можно не только наблюдать за зрелищным заездом ретрокрасавиц. Гостей «Ралли на приз Музея техники Вадима Задорожного» ждут яркое выступление барабанщиц в гусарских нарядах, гастрономический фестиваль с зонами BBQ (барбекю), экскурсии по музею.