Ночной пожар на крупнейшей шахте России: 305 горняков оказались на поверхности за считанные часы

Подземный пожар вспыхнул на «Распадской» — угольном предприятии, расположенном в Междуреченском округе. Сведения о происшествии предоставил Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Кемеровской области — Кузбассу, сообщил VSE42.RU .

Как уточнили в ведомстве, горело в демонтажной камере. На момент ЧП в выработках шахты работали 305 горняков — каждый из них был поднят на поверхность. Огонь потушить удалось.

«Пострадавших нет», – подчеркнули в ГУ МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу.

Одновременно с этим силы МЧС действовали и на других участках. В течение суток Главное управление МЧС России по Кузбассу обеспечивало работу органов управления и управление силами в рамках антикризисной системы. Итог за этот период: 18 техногенных пожаров потушено, 7 дорожно-транспортных происшествий отработано.

Шахта «Распадская» расположена вблизи Междуреченска — города с населением порядка 100 тысяч человек. Предприятие входит в одноименную группу компаний, которая объединяет несколько добывающих активов. Запасы головного предприятия оцениваются примерно в 451 млн тонн коксующегося угля — ресурс, имеющий стратегическое значение для российской металлургии.

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