За день до подорожания: ФАС нашла в кузбасских тарифах лишние миллиарды

Федеральная антимонопольная служба уличила Региональную энергетическую комиссию Кузбасса в нарушениях, из-за которых в тарифы на электроэнергию оказались заложены лишние миллиарды рублей. Об этом проинформировало ведомство, сообщил VSE42.RU .

«РЭК включила в тарифы расходы на аренду и содержание электросетевых объектов, которые находились в муниципальной собственности и должны были быть переданы сетевой организации в безвозмездное пользование», – говорит ФАС.

По информации издания, нарушения вскрылись при корректировке необходимой валовой выручки. Деньги между сетевыми компаниями РЭК делила без четких оснований — произвольно. Отдельная претензия касается того, как регулятор обходил ограничения: затраты, которые подлежат контролю, он проводил по статье неподконтрольных. Так удавалось формально уложиться в лимиты на обслуживание. Амортизационные отчисления, в свою очередь, вписывались в расчеты, хотя средства на инвестиции фактически не шли.

По данным издания, результат — ₽6 млрд сверх положенного, начисленных по тарифам на электроэнергию. Федеральная антимонопольная служба потребовала убрать эти суммы поэтапно, начиная с 1 октября.

Информация стала известна за день до запланированного в регионе повышения тарифов. Издание напоминает: с 1 октября в Кузбассе резко вырастет квартплата из-за роста тарифов. Причем за неделю до этого правительство РФ распорядилось повысить цены в регионе еще сильнее.

Ранее сообщалось, что тарифы ЖКХ вырастут вдвое быстрее инфляции к 2029 году.