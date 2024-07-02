По словам музыкального продюсера Иосифа Пригожина, приезд американского рэпера Канье Уэста в российскую столицу является положительным сигналом, дающим надежду на то, что зарубежные звезды вскоре вернутся с гастролями в нашу страну. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что Уэст может выступить своего рода мостом, который объединит две нации.

По мнению продюсера, благодаря хорошему приему, оказанному в России Канье, многие на Западе смогут изменить свое мнение о нашей стране. Американская пропаганда в Штатах пугает всех ужасной Россией, а у рэпера аудитория больше CNN, поэтому у него есть возможность показать все прелести нашей страны и весь уровень культуры.

Он отметил, что визит рэпера является своего рода провокацией властей США, политический жест.





