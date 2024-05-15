Продолжается прием заявок на Международный конкурс по продвижению регионов «Путешествуй больше»

В рамках Российского туристического форума «Путешествуй!» пройдет Международный конкурс по продвижению регионов «Путешествуй больше!». Он проводится при поддержке Правительства РФ, Министерства экономического развития РФ, АНО «Национальные приоритеты», Фондом Росконгресс и Московским международным фестивалем рекламы Red Apple.

Конкурс проводится по двум трекам: 89 регионов России и страны-участницы СНГ; БРИКС плюс.

Основные номинации в рамках российского трека включают «Открытие года», «Маршрут построен», «Культурный код», «Вкус России», «В сердце природы». В номинации «Вокруг света» участвуют проекты по продвижению зарубежных направлений. Гран-при «Место силы» выбирается из работ, поданных в основные номинации конкурса. В числе специальных номинаций — «Все для путешественников», «Путешествуем.рф» и «Выбор индустрии».

Оценка в номинациях будет проводиться по следующим рекламным форматам: видео, рекламная кампания, брендинг территорий и спецпроекты / событие.

Победителей в основных номинациях определяет жюри конкурса. Решение о присуждении Гран-при принимает наблюдательный совет. Специальные номинации присуждаются учредителями соответствующих наград.

Прием заявок длится до 24 мая. До 6 июня их оценят независимые эксперты, после чего будет формирован шорт-лист финалистов. С 12 по 13 июня определят победителей в специальных номинациях, 14 июня — победители в основных номинациях и Гран-При.

Подробная информация представлена на сайте форума «Путешествуй!».