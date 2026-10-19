ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 6 ноября

Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО. Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов», действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024 г. Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/ . Дата начала приема заявок на участие в торгах – 19.10.2026 Дата окончания приема заявок – 29.10.2026 Дата, время проведения торгов – 06.11.2026 в 12 ч. 00 мин. по моск. вр. Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 72,1 кв. м, к/н: 50:15:0000000:30126, адрес: МО, г. Балашиха, пр-кт Ленина, д. 53, кв. 208. П.1481-ПОТ от 29.09.26. Собств.: Сизов О.О. Взыск: Кузнецов М.В. Цена: 11 000 000,00 р.

2. Кв-ра, общ. пл. 44,4 кв. м, к/н: 50:15:0000000:143688, адрес: МО, г. Балашиха, пр-зд Северный, д. 15, кв. 19. П.1499-ПОТ от 29.09.26. Собств.: Галкин Е.С. Взыск: КПК «Фонд Ипотеч.о Кредит.». Цена: 4 725 600,00 р.

3. Кв-ра, общ. пл. 34,1 кв. м, к/н: 50:15:0000000:39764, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Гагарина, д. 16, кв. 41. П.1502-ПОТ от 29.09.26. Собств.: Симонов И.П. Взыск: Демченко Н.И. Цена: 4 700 000,00 р.

4. Кв-ра, общ. пл. 43,5 кв. м, к/н: 50:15:0040701:1157, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Чистопольская, д. 26, кв. 153. П.1510-ПОТ от 29.09.26. Собств.: Попов П.В. Взыск: ПАО Банк ПСБ. Цена: 3 861 000,00 р.

5. Зем. уч., общ. пл. 882 +/- 21 кв. м, к/н: 50:06:0070501:1660, адрес: МО, Шаховской р-н, д. Кобылино. П.1492-ПОТ от 29.09.26. Собств.: Рогулев И.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 294 400,00 р.

6. Зем. уч., общ. пл. 1447 +/- 27 кв. м, к/н: 50:06:0070602:880, адрес: МО, Шаховской р-н, с/пос. Степаньковское, у д. Кобылино. П.1494-ПОТ от 29.09.26. Собств.: Сысоева Е.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 331 200,00 р.

7. Жил. дом, общ. пл. 489,5 кв. м, к/н: 50:28:0020504:92; зем. уч., общ. пл. 1699 +/- 14 кв. м, к/н: 50:28:0080107:282. Адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Востряково, ул. проспект 1 Мая, д. 79а. П.1522-ПОТ от 05.10.26. Собств.: Чугунова О.П. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 24 333 600,00 р.

8. Зем. уч., общ. пл. 713 +/- 9 кв. м, к/н: 50:08:0070202:840, адрес: МО, м.о. Истра, д. Шишаиха, ул. Надежды, з/у 334. П.1482-ПОТ от 29.09.26. Собств.: Калинина И.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 829 080,00 р.

9. Зем. уч., общ. пл. 609 +/- 9 кв. м, к/н: 50:08:0040362:719, адрес: МО, д. Подпорино. П.1483-ПОТ от 29.09.26. Собств.: Альшанская А.Э. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 900 000,00 р.

10. Жил. дом, общ. пл. 108,8 кв. м, к/н: 50:08:0040357:1883; зем. уч., общ. пл. 600 +/- 9 кв. м, к/н: 50:08:0040357:1639. Адрес: МО, м.о. Истра, д. Еремеево, кв-л 0040357, д. 1639. П.1497-ПОТ от 29.09.26. Собств.: Унанян Н.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 932 800,00 р.

11. Зем. уч., общ. пл. 847 +/- 10 кв. м, к/н: 50:08:0070202:624, адрес: МО, м.о. Истра, д. Шишаиха, ул. Надежды, з/у 13. П.1507-ПОТ от 29.09.26. Собств.: Саргсян Г.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 725 356,80 р.

12. Кв-ра, общ. пл. 57,9 кв. м, к/н: 50:03:0000000:1549, адрес: МО, г. Клин, ул. Мира, д. 34, кв. 28. П.1484-ТАИ от 29.09.26. Собств.: Лапутин В.Л. Взыск: АО ТБанк. Цена: 5 357 371,20 р.

13. Кв-ра, общ. пл. 85,2 кв. м, к/н: 50:22:0010202:580, адрес: МО, г. Люберцы, п. Калинина, д. 45, кв. 57. П.1501-ПОТ от 29.09.26. Собств.: Праутинг Е.В. Взыск: Савостин Г.В. Цена: 9 100 000,00 р.

14. Кв-ра, общ. пл. 33,5 кв. м, к/н: 50:22:0060107:5321, адрес: МО, г.о. Люберцы, пгт. Марусино, ул. Заречная, д. 34, к. 3, кв. 43. П.1533-ПОТ от 13.10.26. Собств.: Ладанова А.С. Взыск: ООО «ИФК «Управление активами». Цена: 5 045 000,00 р.

15. Помещение (апарт.), общ. пл. 25,4 кв. м, к/н: 50:12:0090221:1583, адрес: МО, г. Мытищи, Осташковское ш., д. 22, корп.1, пом. А31. П.1485-ПОТ от 29.09.26. Собств.: Зыкун Е.Л. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 4 056 000,00 р.

16. Гараж, общ. пл. 19,5 кв. м, к/н: 50:12:0000000:36379, адрес: МО, г. Мытищи, пер. 1-й Рупасовский, д. 8, строен. 4, ГПК №48, бокс 363. П.1488-ПОТ от 29.09.26. Собств.: Кузьмин О.В. Взыск: КПК «Столичный». Цена: 650 000,00 р.

17. Кв-ра, общ. пл. 34,10 кв. м, к/н: 50:20:0040111:4118, адрес: МО, г. Одинцово, мкр. Клубничное поле, д. 7, кв. 113. П.1520-ПОТ от 05.10.26. Собств.: Елкина А.Б. Взыск: АО «Банк Развитие-Столица». Цена: 7 655 640,80 р.

18. Комната, общ. пл. 14 кв. м, к/н: 50:17:0000000:64714, адрес: МО, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 16, кв. 2, комн. 15. П.1496-ПОТ от 29.09.26. Собств.: Якимов С.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 796 000,00 р.

19. Зем. уч., общ. пл. 600 +/- 17 кв. м, к/н: 50:23:0050448:2218, адрес: МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское. П.1476-ПОТ от 29.09.26. Собств.: Амян П.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 370 200,00 р.

20. Зем. уч., общ. пл. 645 +/- 9 кв. м, к/н: 50:23:0010176:632, адрес: МО, д. Копнино. П.1478-ПОТ от 29.09.26. Собств.: Серикова Ю.С. Взыск: АО ТБанк. Цена: 2 570 400,00 р.

21. Кв-ра, общ. пл. 44,1 кв. м, к/н: 50:23:0020115:22198, адрес: МО, м.о. Раменский, пгт. Кратово, ул. Чурилина, д. 7, кв. 35. П.1498-ПОТ от 29.09.26. Собств.: Белик Д.В. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 3 792 000,00 р.

22. Зем. уч., общ. пл. 739 +/- 10 кв. м, к/н: 50:23:0010176:591. Адрес: МО, д. Копнино. П.1528-ПОТ от 05.10.26. Собств.: Ольхович Е.А. Взыск: АО ТБанк. Цена: 2 854 400,00 р.

23. Зем. уч., общ. пл. 600 +/- 9 кв. м, к/н: 50:32:0030225:10155, адрес: МО, г. Серпухов, д. Съяново-2. П.1415-ПОТ от 04.09.26. Собств.: Ахмедов Т.К. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 521 000,00 р.

24. Зем. уч., общ. пл. 1500 кв. м, к/н: 50:33:0020428:296, адрес: МО, Ступинский р-н, с/п Аксиньинское, д. Акатово, ул. 4-я Южная, уч-к 167. П.1355-ПОТ от 13.08.26. Собств.: Петров В.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 788 800,00 р.

25. Зем. уч., общ. пл. 956 +/- 11 кв. м, к/н: 50:01:0060621:387. Адрес: МО, Талдомский г.о., д. Сущево. П.1514-ПОТ от 05.10.26. Собств.: Николаева А.У. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 264 600,00 р.

26. Зем. уч., общ. пл. 1556 +/- 14 кв. м, к/н: 50:01:0060621:406, адрес: МО, Талдомский г.о., д. Сущево. П.1521-ПОТ от 05.10.26. Собств.: Боднар А.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 488 700,00 р.

27. Кв-ра, общ. пл. 86,3 кв. м, к/н: 50:10:0010105:1502, адрес: МО, г. Химки, ул. 9 Мая, д. 4А, к. 3, кв. 15. П.1506-ПОТ от 29.09.26. Собств.: Джамалханов Н.Н., Джамалханова З.М. Взыск: АО ТБанк. Цена: 11 745 430,40 р.

28. Кв-ра, общ. пл. 42,1 кв. м, к/н: 50:31:0020501:6649, адрес: МО, г. Чехов, ул. Земская, д. 13, кв. 42. П.1493-ПОТ от 29.09.26. Собств.: Петров П.А. Взыск: АО Банк Дом.РФ. Цена: 5 591 848,00 р.

29. Зем. уч., общ. пл. 607 +/- 9 кв. м, к/н: 50:14:0020206:1113, адрес: МО, г. Щелково, с. Петровское. П.1486-ПОТ от 29.09.26. Собств.: Исмиев М.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 450 000,00 р.

30. Кв-ра, общ. пл. 42,5 кв. м, к/н: 50:14:0000000:94748, адрес: МО, г. Лосино-Петровский, ул. Гоголя, д. 22, кв. 79. П.1503-ПОТ от 29.09.26. Собств.: Сошкина Л.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 161 800,00 р.

31. Жил. дом, общ. пл. 173,2 кв. м, к/н: 50:14:0040117:1679; зем. уч., общ. пл. 675 +/- 18 кв. м, к/н: 50:14:0040117:579. Адрес: МО, г.о. Щелково, мкр. Лосиный парк, ул. Полевая, д. 61. П.1504-ПОТ от 29.09.26. Собств.: Литвинюк Я.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 9 688 800,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Жил. дом, общ. пл. 220,5 кв. м, к/н: 50:04:0230501:484; зем. уч., общ. пл. 1590 +/- 29 кв. м, к/н: 50:04:0230501:379. Адрес: МО, м.о. Дмитровский, д. Борносово, тер. объедин. Речная долина, д. 139. П.1417-ПОТ от 04.09.26. Собств.: Макаров Ю.В. Взыск: Мещеркин С.В. Цена: 4 250 000,00 р.

2. Зем. уч., общ. пл. 999 +/- 22 кв. м, к/н: 50:03:0030280:3555, адрес: МО, тер. г.о. Клин, д. Слобода. П.1401-ПОТ от 04.09.26. Собств.: Шевалева С.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 214 200,00 р.

3. Зем. уч., общ. пл. 800 +/- 20 кв. м, к/н: 50:03:0070311:574, адрес: МО, Клинский р-н, СНТ «Милухино», вблизи д. Милухино, линия 16, уч. 204. П.1402-ПОТ от 04.09.26. Собств.: Пономарев С.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 176 800,00 р.

4. Зем. уч., общ. пл. 999 +/- 22 кв. м, к/н: 50:03:0030280:3557, адрес: МО, тер. г.о. Клин, д. Слобода. П.1423-ПОТ от 04.09.26. Собств.: Мезенцева Е.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 355 725,00 р.

5. Зем. уч., общ. пл. 629 +/- 219 кв. м, к/н: 50:03:0040180:1643, адрес: МО, Клинский р-н, вблизи д. Покров. П.1441-ПОТ от 11.09.26. Собств.: Аветисян Г.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 586 116,99 р.

6. Зем. уч., общ. пл. 761 +/- 19 кв. м, к/н: 50:03:0050380:6501, адрес: МО, г.о. Клин, д. Скрепящево. П.1448-ПОТ от 11.09.26. Собств.: Кулиев Г.И. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 208 845,00 р.

7. Жил. дом, общ. пл. 240,9 кв. м, к/н: 50:11:0030206:274; зем. уч., общ. пл. 209 +/- 5 кв. м, к/н: 50:11:0030206:257. Адрес: МО, г.о. Красногорск, пгт. Нахабино, ул. Станционная, двлд. 10Е. П.1404-ПОТ от 04.09.26. Собств.: Осипова Ю.Н., Осипов Ф.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 9 934 644,20 р.

8. Кв-ра, общ. пл. 37,1 кв. м, к/н: 50:11:0000000:127570, адрес: МО, г. Красногорск, ш. Волоколамское, д. 1А, кв. 68. П.1407-ПОТ от 04.09.26. Собств.: Слепенко Г.В. Взыск: Примсоцбанк. Цена: 7 324 450,00 р.

9. Жил. дом, общ. пл. 27,5 кв. м, к/н: 50:18:0070309:274; зем. уч., общ. пл. 3000 кв. м, к/н: 50:18:0070309:135. Адрес: МО, м.о. Можайский, д. Настасьино, д. 23. П.1375-ПОТ от 27.08.26. Собств.: Семыкин А.Л. Взыск: Вельдин А.Г. Цена: 1 275 000,00 р.

10. Зем. уч., общ. пл. 822 +/- 10 кв. м, к/н: 50:12:0030202:365. Адрес: МО, г.о. Мытищи, д. Хлябово, ул. Ландышевая, з/у 15. П.1427-ПОТ от 11.09.26. Собств.: Нурмеева Е.О. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 2 828 800,00 р.

11. Кв-ра, общ. пл. 30,3 кв. м, к/н: 50:24:0000000:59791, адрес: МО, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Пролетарка, д. 18, пом. 115. П.1385-ПОТ от 27.08.26. Собств.: Долинин Д.И. Взыск: Демьянов Д.А. Цена: 2 331 040,00 р.

12. Жил. дом, общ. пл. 69,7 кв. м, к/н: 50:27:0020703:591; зем. уч., общ. пл. 480 +/- 8 кв. м, к/н: 50:27:0020703:284, адрес: МО, г.о. Подольск, д. Новоколедино, тер. СНТ Бережки, д. 105. П.1446-ПОТ от 11.09.26. Собств.: Трей В.В., Семенов А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 606 440,00 р.

13. Кв-ра, общ. пл. 48,2 кв. м, к/н: 50:58:0100404:537, адрес: МО, г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 36, кв. 57. П.1274-ПОТ от 08.07.26. Собств.: Каджарова В.Ш. Взыск: АО ТБанк. Цена: 3 512 735,16 р.

14. Зем. уч., общ. пл. 700 +/- 19 кв. м, к/н: 50:09:0050525:2344. Адрес: МО, г.о. Солнечногорск, д. Белавино, кв-л Белавино-4, ул. Солнечная, з/у 7. П.1435-ПОТ от 11.09.26. Собств.: Джгаркава А.Б. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 979 200,00 р.

15. Кв-ра, общ. пл. 49,0 кв. м, к/н: 50:10:0010103:8516, адрес: МО, г. Химки, пр-кт Мельникова, д. 10, кв. 148. П.1412-ПОТ от 04.09.26. Собств.: Белкина О.С. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 5 441 825,12 р.

Требования: претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.