Тарасов попытался оправдаться после обвинений в подавлении Костенко на шоу «Ставка на любовь»

39-летний бывший футболист Дмитрий Тарасов и его 32-летняя жена Анастасия Костенко стали участниками третьего сезона реалити-шоу «Ставка на любовь». В первом выпуске Анастасия одержала победу в женском испытании — ей удалось быстрее соперниц пройти по узкой балке на высоте. Когда жена сообщила Тарасову о своем успехе, он отреагировал сдержанно, пишет VOICE.

Анастасия призналась, что надеялась на более эмоциональную реакцию. Ей хотелось, чтобы муж взял ее на руки и закружил. Тарасов же объяснил свое поведение тем, что не любит громко кричать о победах и считает этот успех общим, а не только достижением жены. Из-за этого в Сети на него обрушился хейт.

Зрители привели в пример мужа актрисы Анны Хилькевич, который в прошлом сезоне иначе реагировал на успехи супруги. Комментаторы писали, что реакция спортсмена обесценивает победу Анастасии, и советовали ему поучиться у других участников проявлять поддержку.

В ответ на критику Дмитрий записал видеообращение. Он заявил, что по своей натуре является не очень эмоциональным человеком и «не умеет прыгать и радоваться», хотя в душе испытывал эмоции.

«Я горжусь своей женой, потому что у нее один из самых больших страхов — высота», — сказал экс-футболист.

Он также добавил, что лично сказал Анастасии о своих чувствах и похвалил за смелость.

Костенко и Тарасов поженились в 2018-м году. До брака с Анастасией футболист был женат на певице Ольге Бузовой, с которой он развелся в 2016-м году. У Костенко до этого не было официального брака.

Ранее Анастасия Костенко сравнила Дмитрия Тарасова с героем фильма «Сумерки».