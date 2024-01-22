Продолжается заочный конкурс Гринландии для авторов-исполнителей и коллективов «Я люблю тебя, Россия»

Продолжается заочный конкурс Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» для авторов-исполнителей и коллективов «Я люблю тебя, Россия». В этом году в его рамках ввели специальную номинацию конкурса — для семейных дуэтов и ансамблей.

Заочный конкурс проводится по следующим номинациям: «Автор слов и музыки»; «Автор музыки»; «Автор слов»; «Поэт»; «Исполнитель»; «Дуэт, ансамбль, хор, коллектив».

В этом году в программу включены также специальные номинации «Видеоклип» и «Социальный видеоролик».

Заявки принимаются до 30 апреля 2024. По итогам каждого месяца будут определяться дипломанты. Тридцатого мая жюри назовет имена лауреатов конкурса в каждой номинации из числа дипломантов всех месяцев. Все лауреаты получат денежные призы в размере 20 тысяч рублей и возможность выступить на одной из сцен фестиваля «Гринландия», который в этом году пройдет с 19 по 21 июля в Кировской области.

Заявки принимаются по электронной почте grinlandia-kirov@mail.ru и в группе проекта во «ВКонтакте».