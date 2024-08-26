В рамках совместного проекта Министерства культуры и туризма Московской области и Комитета по туризму города Москвы «Москва + Подмосковье: два ритма идеального путешествия» на площадке ВДНХ прошло мероприятие «Подмосковье — область впечатлений». Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовили мастер-классы и развлекательную программу, благодаря которым Подмосковье предстало как регион, богатый на туристические маршруты и достопримечательности. Так, в рамках знакомства с Серпуховом состоялись мастер-классы по рисованию кофе и вином, по созданию картины по мотивам натюрморта Н. С. Гончаровой «Георгины».

Подчеркнем, что Подмосковье является одним из самых популярных регионов для внутреннего туризма. В июне 2024 года стенд о туристическом потенциале региона был представлен на IV Российском туристическом форуме «Путешествуй!». При этом в Московской области ежегодно проводятся традиционные фестивали, куда приезжают зрители из разных регионов страны.