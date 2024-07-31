Прохор Шаляпин заявил, что не стесняется слива своих голых фото

Популярный певец Прохор Шаляпин прокомментировал порталу Regions недавний слив своих голых фотографий. Как отметил артист, подобные ситуации не редкость для любой публичной личности.

При этом певец подчеркнул, что не имеет отношения к сливу откровенных снимков. По его мнению, это могли сделать его поклонницы.

«Люблю эпатаж, но не в этот раз. Честно говоря, даже не знаю, как эти снимки оказались в Сети. Видимо, кто-то из моих ярых поклонниц решил порадовать всех и поднять настроение не только себе, но и остальным дамам», — сказал Шаляпин.

Певец признался, что даже не помнит, когда были сделаны скандальные фотографии. Он также добавил, что его не беспокоят заявления хейтеров о том, что артист якобы специально распространяет голые снимки для привлечения внимания.

«Если меня обсуждают, значит, я не равнодушен этим людям», — заключил он.

Ранее в Сеть были слиты фотографии Шаляпина, принимающего душ. Многие интернет-пользователи посчитали, что таким образом артист привлекает к себе внимание.