Прокуратура вновь проверяет жалобу жены хирурга Хайдарова на угрозы блогера Вдовина

Прокуратура проводит повторную проверку дела об угрозах звездному хирургу Тимуру Хайдарову и его супруге Светлане Сильваши после того, как в полиции отказали в возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что блогер Александр Вдовин, угрожавший семье в связи с плохо выполненной операции на ягодицах, уже несколько раз объявлялся в федеральный розыск. Однако тот объявил, что после проведенной Хайдаровым операции по имплантированию ягодиц у него начались процессы гниения.

Добавляется, что Вдовин требовал в качестве моральной компенсации 10 млн рублей, а после получения отказа стал угрожать хирургу и его жене в соцсетях.

По словам Светланы Сильваши, блогеру были увеличены ягодицы на бесплатной основе, а за все шесть прошедших после хирургического вмешательства лет он ни разу не обращался в клинику с жалобами на качество операции.