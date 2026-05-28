Долина перенесла операцию на спине

Отмечается, что причиной ухудшения ее состояния стала высокая профессиональная нагрузка. Певица временно сократила концертную деятельность, чтобы дать организму время восстановиться. Помимо гастролей, Долина также задействована в постановке Театра на Таганке.

«Я выдыхаю... Это все позвоночник. На мне все быстро заживает... Это бывает у каждого человека. Это профессиональное. У меня есть очень серьезная нагрузка», — сказала артистка.

Долина старалась не афишировать факт операции даже среди близких друзей. В этот непростой период рядом с ней находилась дочь — главная опора и поддержка.

О скандале с недвижимостью в Хамовниках, который долгое время будоражил прессу, Долина предпочитает не вспоминать. Певица заверила, что оставила ту историю в прошлом и не обращает внимания на хейтеров.

Ранее сообщалось, что народная артистка РФ Лариса Долина перенесла концерт в Москве с 25 мая.