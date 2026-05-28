Долина перенесла операцию на спине

Woman.ru: Лариса Долина призналась, что перенесла операцию на позвоночнике
Народная артистка России Лариса Долина перенесла хирургическое вмешательство на позвоночнике, пишет Woman.ru.
Отмечается, что причиной ухудшения ее состояния стала высокая профессиональная нагрузка. Певица временно сократила концертную деятельность, чтобы дать организму время восстановиться. Помимо гастролей, Долина также задействована в постановке Театра на Таганке.
«Я выдыхаю... Это все позвоночник. На мне все быстро заживает... Это бывает у каждого человека. Это профессиональное. У меня есть очень серьезная нагрузка», — сказала артистка.
Долина старалась не афишировать факт операции даже среди близких друзей. В этот непростой период рядом с ней находилась дочь — главная опора и поддержка.
О скандале с недвижимостью в Хамовниках, который долгое время будоражил прессу, Долина предпочитает не вспоминать. Певица заверила, что оставила ту историю в прошлом и не обращает внимания на хейтеров.
Ранее сообщалось, что народная артистка РФ Лариса Долина перенесла концерт в Москве с 25 мая.