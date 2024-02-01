Психиатр Федорович считает, что вера в инопланетян не делает певицу Катю Лель сумасшедшей

Популярная певица Катя Лель любит рассказывать о своих контактах с внеземными цивилизациями. По словам врача-психиатра Александра Федоровича, инопланетян «видит» не только сама Катя Лель, но и вся ее семья. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что ничего страшного в этом нет, поскольку такое поведение можно считать частью общего тренда на увлечение сверхъестественным, экстрасенсами и астрологией.

По мнению медика, ставить удаленные диагнозы певице некорректно.

Он добавил, что главное в этом вопросе – отсутствие вреда окружающим от ее поведения.