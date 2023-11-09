Психолог Идзиковский объяснил разницу отношения между поколениями к фильму «Москва слезам не верит»

Легендарный фильм режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», получивший «Оскара», вышел в прокат в 1980 году. Несмотря на то что кинолента до сих пор популярна, современники воспринимают фильм как лирическую комедию, а нынешнее поколение — как драму. Психолог Евгений Идзиковский объяснил, почему так различаются взгляды на фильм. Об этом сообщает Life.ru .

По его мнению, так происходит из-за того, что культурные и психологические контексты тоже меняются со временем, то есть больше ускользает специфика эпохи.

Эксперт добавил, что в разных поколениях иные ценности, иное отношение к вещам. Так, многим кажется скудным быт того времени – нет телефона и Интернета, а это вызывает сочувствие.