В Старобельске построят новый педагогический колледж вместо разрушенного

Власти Луганской Народной Республики планируют построить новый педагогический колледж в Старобельске взамен учебного заведения, которое было разрушено в результате атаки. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в интервью Марине Ким в эфире « Соловьев Live ».

По словам руководителя республики, власти не только восстановят утраченные образовательные мощности, но и создадут новый колледж, который продолжит подготовку педагогических кадров для региона. Он подчеркнул, что учреждение будет ориентировано на обучение будущих учителей, которым предстоит заниматься воспитанием и образованием подрастающего поколения.

Пасечник отметил особую роль педагогов в формировании общества и развитии государства. По его мнению, именно от качества образования и воспитания зависит будущее страны, поэтому подготовка квалифицированных учителей остается одной из ключевых задач.

Глава ЛНР также заявил, что дети являются главным приоритетом, а инвестиции в систему образования имеют стратегическое значение для дальнейшего развития региона. Новый педагогический колледж, как ожидается, станет важной частью этой работы и позволит продолжить подготовку специалистов для образовательной сферы.

