Юлия Барановская несколько раз в месяц трудится в московском монастыре

Ведущая программы «Мужское/Женское» на Первом канале Юлия Барановская уже долгое время ведет двойную жизнь. Об этом неожиданно рассказал ее коллега Андрей Малахов в эфире своей программы на канале «Россия 1», сообщает Super.ru.

Оказывается, Юлия несколько раз в месяц по вечерам тайно работает в одном из московских монастырей.

Малахов поведал зрителям историю о случайной встрече. Однажды после работы он зашел в храм при столичной обители. Каково же было его удивление, когда среди прихожан он увидел знакомое лицо.

«Вечер, я захожу, стою в храме, а там вижу девушку в платке, которая поднимает голову… А это Юлия! Я ее спрашиваю: «А ты что здесь делаешь?» Она мне ответила, что несколько раз в месяц вечерами трудничает в монастыре», — поделился впечатлениями журналист.

По словам Малахова, Барановская выполняет в церкви самую простую, но необходимую работу: моет полы, протирает подсвечники и убирает оплывшие свечи. Она делает это добровольно и абсолютно бескорыстно.

По некоторым данным, Юлия посещает Покровский женский монастырь, известный тем, что там хранятся мощи святой Матроны Московской.

Сама Барановская неоднократно признавалась, что именно вера помогает ей справляться с жизненными испытаниями. Самым тяжелым периодом для нее стал разрыв с отцом ее троих детей, футболистом Андреем Аршавиным. По ее словам, в тот момент она даже ездила искать чудо к Гробу Господню в Иерусалим.

