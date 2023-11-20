Пугачева согласна выступить в Москве за 46 млн рублей - СМИ

В преддверии в России новогодних корпоративов оживились уехавшие с началом СВО звезды шоу-бизнеса. Как пишет «Вечерняя Москва», в рядах стремящихся заработать на праздничном чесе бывшая Примадонна российской эстрады Алла Пугачева.

В материале издания приводится, что 46 млн рублей вполне устроит сбежавшую из россии Пугачеву выступить на ее исторической родине. Ранее исполнительница довольствовалась суммой на 13,8 млн меньше. Одним из условий является полное инкогнито, где и когда Пугачева возьмет в руки микрофон.

«Журналисты узнали, что и Алла Пугачева готова снова выступать для москвичей. Но только тайно. Гонорар Примадонны может вырасти до 46 миллионов рублей, что на 13,8 миллиона выше прежнего», — утверждает издание.

Певец Валерий Меладзе тоже не прочь поголосить на каком-нибудь новогоднем корпоративе в России, взяв за исполнение 12 млн рублей. Экс-солистка «Виагры» и его жена Альбина Джанабаева согласна спеть за 2,5 млн рублей.

От Меладзе по ценнику не отстает и сбежавший с началом СВО в США 74-летний Валерий Леонтьев. В новогоднюю ночь певец не прочь снизить свои требования почти на 3 млн и спеть на корпорате за 11 млн рублей, приводится в материале издания.

Ранее сообщалось, что судебные приставы объявили в розыск внука Пугачевой Никиту Преснякова с женой.