Пушкинский музей представляет выставку, посвященную взаимодействию времени и искусства
Фото: [МБУ «Пушкинский краеведческий музей»]
В Пушкинском краеведческом музее, расположенном на «Даче Струковых», открылась захватывающая выставка «Время художника», предлагающая посетителям уникальное путешествие сквозь эпохи.
С 17 мая посетители могут погрузиться в пространство, где переплетаются различные временные отрезки и художественные направления.
Организаторы выставки описывают ее как многомерное переживание:
«Посетители оказываются в различных пространствах: «Прошлом», «Настоящем» и «Будущем». Каждый зал - это интерпретация времени и искусства, диалог между мастерами прошлого и современными художниками, искусственным интеллектом и вечными темами».
В экспозиции представлено творчество 21 художника из Пушкинского, Королевского, Мытищинского и Щелковского районов. Зрители смогут ознакомиться с разноплановыми работами, включая живопись, графику, коллажи, аппликации и скульптуру. Особый интерес представляет экспозиция работ Евгения Камзолкина, автора всемирно известного символа СССР, «Серпа и молота».
Кураторы надеются, что это тематическое путешествие по прошлому, настоящему и будущему вдохновит зрителей на размышления о сущности искусства и его взаимосвязи с обществом. Выставка будет доступна для посещения до 17 июля. Режим работы: четверг и пятница с 12:00 до 19:00, воскресенье с 13:00 до 20:00. Адрес: г. Пушкино, 1-ая Серебрянская ул., д. 3.
Вход на выставку свободный. Возрастное ограничение:12+