Пушкинский музей представляет выставку, посвященную взаимодействию времени и искусства

С 17 мая посетители могут погрузиться в пространство, где переплетаются различные временные отрезки и художественные направления.

Организаторы выставки описывают ее как многомерное переживание:

«Посетители оказываются в различных пространствах: «Прошлом», «Настоящем» и «Будущем». Каждый зал - это интерпретация времени и искусства, диалог между мастерами прошлого и современными художниками, искусственным интеллектом и вечными темами».

В экспозиции представлено творчество 21 художника из Пушкинского, Королевского, Мытищинского и Щелковского районов. Зрители смогут ознакомиться с разноплановыми работами, включая живопись, графику, коллажи, аппликации и скульптуру. Особый интерес представляет экспозиция работ Евгения Камзолкина, автора всемирно известного символа СССР, «Серпа и молота».

Кураторы надеются, что это тематическое путешествие по прошлому, настоящему и будущему вдохновит зрителей на размышления о сущности искусства и его взаимосвязи с обществом. Выставка будет доступна для посещения до 17 июля. Режим работы: четверг и пятница с 12:00 до 19:00, воскресенье с 13:00 до 20:00. Адрес: г. Пушкино, 1-ая Серебрянская ул., д. 3.

Вход на выставку свободный. Возрастное ограничение:12+