Работа россиянина Бронзита в четвертый раз попала в шорт-лист премии «Оскар»

Творческий эксперимент одного из самых титулованных российских мультипликаторов привел его новую работу в шорт-лист премии «Оскар». Ленту «Три сестры» Константина Бронзита включили в список претендентов в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». Об этом передает телеканал РЕН ТВ.

Но есть нюанс: заявку режиссер подал под псевдонимом, а точнее, под именем вымышленного человека, которому придумал биографию и фильмографию. В интервью РЕН ТВ Бронзит объяснил: для него это был личный вызов — смогут ли оценить фильм только по его качеству.

"Это страшно рискованная история, потому что я мог остаться ни с чем. Пять, шесть, семь лет работы кануло бы в никуда, остался бы фильм в тумбочке. Посмотрите, какое хорошее доказательство, что Американская киноакадемия, как бы злые языки не чертыхались, – она про кино, про искусство, в этом смысле ей плевать на политику", – заявил Бронзит.

Еще раз подчеркнем, что труд российского режиссера Бронзита уже в четвертый раз включен в шорт-лист премии «Оскар». При этом, россиянин дважды становился номинантом на самую престижную кинопремию в мире.

22 января будет оглашен окончательный список участников, претендующих на награду. Церемония вручение американской кинопремии «Оскар» состоится 15 марта.