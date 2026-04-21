В Раменском запустят новое производство кормов для домашних животных

В деревне Никулино Раменского округа компания ООО «КППП РУСКОН» введет в эксплуатацию новый производственно-складской комплекс мощностью до 24 тыс. тонн продукции в год, соответствующее разрешение уже получено. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Там построили комплекс площадью около 4,6 тыс. кв. м, которые позволит развивать отечественную индустрию кормов для непродуктивных животных (домашних питомцев). В реализацию проекта уже направили свыше 500 млн рублей, теперь ведется оснащение объекта и развитие инфраструктуры. Внутри объекта появятся зоны приема и хранения сырья, участки комплектации и упаковки, склад готовой продукции.

После полного запуска комплекса будет открыто импортозамещающее производство сухих кормов. Продукция выпускается в современную тару - банки из ламистера и мягкую упаковку из многослойной полимерной пленки, что позволяет применять более мягкие и быстрые режимы стерилизации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.