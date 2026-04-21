Ушел из жизни Игорь Алексеев, сыгравший в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия»

Российское кинематографическое и телевизионное сообщество понесло невосполнимую утрату: на 51-м году жизни скончался актер и телеведущий Игорь Алексеев, известный миллионам зрителей по ролям в популярных детективных сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и «Первый отдел», сообщает The Voice. О дате и месте прощания пока не сообщается.

Игорь Алексеев родился 1 июля 1964 года в Мурманске, но свою судьбу навсегда связал с Ленинградом (ныне Санкт-Петербургом), где окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). После получения диплома он много работал в театре, а с 2006 года начал сотрудничать с телеканалом «100 ТВ», где проявил себя не только как актер, но и как ведущий.

Фильмография Алексеева насчитывает 38 работ в кино и сериалах, и это в основном проекты, которые хорошо знакомы российской аудитории. Помимо уже упомянутых «Улиц разбитых фонарей», «Тайн следствия» и «Первого отдела», он снимался в таких картинах, как «Везучий человек», «Бакенбарды», «Морские дьяволы. Рубежи Родины», «Команда», «Невский. Проверка на прочность», «Великолепная пятерка» и «Леший».

Его герои — часто люди в погонах, следователи, оперативники — получались живыми, достоверными и запоминающимися благодаря его природному обаянию и профессиональному мастерству.

