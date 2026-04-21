Гендиректор «Спартака» рассказал, почему редко общается с Карседо

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «Вестям» признался, что с главным тренером команды Хуаном Карлосом Карседо он общается редко, потому что боится отвлекать специалиста от работы.

Функционер при этом отметил, что двери его кабинета для тренера всегда открыты, и Карседо может обратиться к нему по любому вопросу.

«Я не хочу его дергать. Он реально поглощен работой, не знаю, насколько правильно сказать 24 на 7, но он действительно весь в работе», — сказал Некрасов.

Гендиректор «Спартака» рассказал, что чаще ему доводится общаться со спортивным директором Франсисом Кахигао.

Хуан Карлос Карседо возглавил «Спартак» в начале января. Под его руководством красно-белые весной выиграли пять из семи матчей в РПЛ, а также вышли в финал Пути регионов Кубка России.

