Радимов назвал главное разочарование сезона РПЛ

Как положительное явление, он отметил то, что борьба за чемпионское звание ведется до последнего тура. Также нешуточные сражения развернулись в нижней части турнирной таблицы.

«Что разочаровало в сезоне — так это судейство однозначно. И минусы, конечно, что у нас нет еврокубков», — сказал Радимов.

Эксперт указал, что за третье место борьба практически не велась: команды будто старались «оттолкнуться» от бронзы. В чемпионате было бы гораздо больше интриг и битв до последнего тура, если бы в нем разыгрывались путевки в еврокубки, уверен Радимов.

Чемпионом России в седьмой раз за последние восемь лет стал петербургский «Зенит». Серебро завоевал «Краснодар», а бронза досталась «Локомотиву». РПЛ покинули «Сочи» и «Пари НН», их места в высшем дивизионе займут «Родина» и «Факел».