В Домодедове проведут капремонт Востряковского лицея

В микрорайоне Авиационный на площади Гагарина, 5 городского округа Домодедово продолжается капитальный ремонт Востряковского лицея № 1, стройготовность объекта достигла 60%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В работах задействовали 90 человек и три единицы техники, их проводят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета, в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Строители ведут общестроительные и отделочные работы, устройство кровли, монтаж слаботочных систем и инженерных коммуникаций. Ремонт в здании площадью 6,6 тыс. кв. м завершат к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.