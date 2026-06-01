В ЖК «Кембридж» в Истре построили восемь новых домов

В деревне Красный Поселок городского округа Истра построили восемь новых домов в коттеджном поселке «Кембридж», девелоперу ООО «Оптилэнд» выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В проекте расположены малоэтажные сблокированные дома, в общей сложности запланировано семь очередей строительства с полноценной инфраструктурой. Для жителей работает детский сад, открыты творческие мастерские, есть детские площадки, футбольное поле, площадки для воркаута, игры в баскетбол, хоккей и теннис и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.