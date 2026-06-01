Погода в Московской области: когда в регионе наступит настоящее лето

Жителей Московского региона в первую неделю июня ждет постепенное потепление до +25 градусов и сравнительно спокойная погода без затяжных дождей. Осадки будут носить локальный и кратковременный характер, а самые теплые дни ожидаются ближе к выходным, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик Александр Ильин.

Начало недели будет прохладным

Во вторник, 2 июня, в Москве и Подмосковье сохранится облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не ожидается.

Ночью температура воздуха в столице составит от +9 до +11 градусов, по области — от +6 до +11 градусов. Днем воздух прогреется до +19…+21 градуса в Москве и до +16…+21 градуса в Подмосковье. Ветер будет северо-западным со скоростью 5–10 метров в секунду.

К середине недели станет теплее

В среду, 3 июня, осадков также практически не прогнозируется. Ночью в Москве ожидается от +9 до +11 градусов, в центре города — до +14 градусов. По области столбики термометров покажут от +7 до +12 градусов.

«Днем температура повысится до +22…+24 градусов в столице и до +24 градусов в регионе. Ветер сменит направление на юго-западное», — отметил синоптик.

В четверг, 4 июня, сохранится теплая погода. Ночью будет сухо, однако днем местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха останется на уровне среды — до +24 градусов.

Выходные порадуют комфортным теплом

В пятницу, 5 июня, местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью ожидается от +8 до +13 градусов, днем — от +19 до +24 градусов. Ветер будет слабым, северных направлений.

Наиболее комфортная погода прогнозируется в субботу, 6 июня. По словам Александра Ильина, день пройдет преимущественно без осадков. Ночью температура составит от +7 до +12 градусов, а днем воздух прогреется до +20…+25 градусов. Ветер будет северо-восточным со скоростью 5–10 метров в секунду.

Когда ждать настоящего летнего тепла

По словам синоптика, первая неделя июня пройдет без погодных аномалий и резких температурных скачков. После прохладного начала недели в регион постепенно придет более теплая воздушная масса, благодаря чему к выходным температура приблизится к летним значениям и местами достигнет отметки +25 градусов.

