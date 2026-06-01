Зумеры выбрали нового краша — балалаечника из «Золотого кольца» Надежды Кадышевой

Поколение зумеров, кажется, открыло для себя новые горизонты: их новым кумиром стал не тик-токер и не рэпер, а солист народного ансамбля «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой, сообщает Super. Музыканта Дмитрия Иванова пользователи соцсетей неожиданно признали своим крашем.

На странице Кадышевой в запрещенной соцсети балалаечник поделился впечатлениями от свалившейся на него славы.

Дмитрий рассказал, что после обучения в Российской академии музыки имени Гнесиных он вместе с другом пришел на кастинг в «Золотое кольцо». Друг не прошел, а вот его взяли. С тех пор прошло 17,5 лет.

Все это время Иванов остается участником коллектива. К внезапной популярности артист относится философски — не придает ей большого значения, хотя иногда читает восхищенные комментарии новых фанатов.

Пока Дмитрий наслаждается вниманием, у самого театра «Золотое кольцо» дела обстоят не так радужно. По имеющимся данным, учреждение задолжало налоговой службе свыше 4,2 млн рублей. Кроме того, в феврале этого года на ансамбль был подан иск на сумму 2,1 млн рублей.

