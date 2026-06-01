Система-112 Подмосковья за 11 лет работы приняла около 112 млн вызовов
Система-112 Подмосковья за 11 лет своей работы приняла около 112 млн вызовов. Служба начала свою работу 1 июня 2015 года. В среднем за сутки обрабатывается порядка 35 тыс. обращений.
Больше всего обращений было адресовано скорой помощи — примерно 29 млн. Также в лидерах — полиция и ГИБДД, куда направили около 10 млн звонков.
Свыше 1,2 млн обращений перевели на пожарно-спасательные подразделения. Порядка 1 млн — в аварийную газовую службу. Около 88 тыс. звонков поступило в службу «Антитеррор». Более 52 тыс. — в Комитет лесного хозяйства Подмосковья.
Чаще всего жители обращались в службу по телефону. Таких вызовов поступило примерно 102 млн. Через приложение «112 МО» поступило свыше 51 тыс. обращений, посредством СМС — около 600 тыс., через систему «ЭРА-ГЛОНАСС» — свыше 63 тыс.
