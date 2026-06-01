В этом году ИИ проверил почти 250 тыс. фото школьных обедов в Московской области

С начала 2026 года система на базе искусственного интеллекта проанализировала свыше 249 тыс. фотографий блюд из школьных столовых Московской области. Технология работает в 1490 образовательных учреждениях региона и помогает гарантировать, что дети получают питание строго в соответствии с утвержденным меню. Об этом проинформировала пресс‑служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Инновационный механизм контроля реализован в рамках проекта «Контроль питания в образовательных учреждениях». Ежедневно сотрудники школ фотографируют подносы с готовыми блюдами и загружают снимки в мобильное приложение «Проверки Подмосковья».

За дело тут же берется нейросеть: она способна распознать 75 различных блюд и автоматически сопоставить их с утвержденным рационом. В случае расхождения система оперативно оповещает профильных специалистов — это позволяет быстро реагировать на нарушения и корректировать процесс организации питания.

Результаты работы ИИ уже принесли ощутимый эффект: благодаря автоматизированной проверке удалось выявить 6,5 тыс. нарушений. Такой масштабный мониторинг, который было бы крайне сложно реализовать вручную, обеспечивает прозрачность процесса и повышает качество школьного питания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в регионе планируется оцифровать основные муниципальные социальные услуги.