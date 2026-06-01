Микропластик в легких душит иммунитет: ученые выяснили, как частицы из бутылок и одежды усиливают аллергию в разы

Микропластик не просто засоряет планету, но и незаметно разрушает здоровье изнутри. Ученые из Медицинского университета Вены выяснили: частицы пластика оседают в легких минимум на две недели и усиливают воспаление. А при встрече с пыльцой аллергическая реакция становится гораздо тяжелее. Об этом сообщает Lenta.ru.

Австрийские исследователи изучили воздействие микрочастиц полиэтилентерефталата (ПЭТ) — самого популярного пластика, из которого делают бутылки, упаковку и синтетическую одежду. В экспериментах на мышах частицы вводили через дыхательные пути. Результат: микропластик задерживался в легких не менее двух недель. За это время у животных развивалось воспаление, увеличивалось число лимфоцитов и эозинофилов — иммунных клеток, напрямую связанных с аллергией.

Когда воздействие пластика сочетали с пыльцой амброзии (мощного аллергена), воспаление дыхательных путей становилось более выраженным. Пластик также менял системный иммунный ответ, влияя на выработку антител. Ученые подчеркивают: микропластик — не пассивный мусор, а активный триггер.

Он проникает в организм, вмешивается в иммунные процессы и усиливает аллергические реакции. Это объясняет, почему аллергиков становится больше, а их симптомы — тяжелее. Единственный способ защититься — сократить использование пластика и минимизировать вдыхание его микрочастиц.

