Натыкалась на стены и едва не ослепла: у девушки через две недели после родов случился инсульт

Радость материнства для 26-летней британки Пейдж едва не обернулась трагедией. Через две недели после рождения третьего ребенка она стала терять зрение и натыкаться на стены в собственном доме. Врачи сначала списали все на инфекцию. Но позже выяснилось: у женщины случился инсульт, который мог оставить ее слепой навсегда. Об этом сообщает Lenta.ru.

Пейдж родила дочь Айлу 27 июля 2025 года. Сначала ее беспокоили легкие головные боли — женщина не придала им значения. Через неделю боли стали постоянными, она пила обезболивающие, пока не начала терять зрение. После поездки за город она обнаружила, что постоянно врезается в стены и косяки. В больнице диагностировали инфекцию носовых пазух и прописали антибиотики. Лекарство вызвало сильную тошноту.

На следующий день Пейдж приняла душ, почувствовала себя нормально, а когда вышла — не смогла пошевелить правой рукой. Ее срочно госпитализировали с инсультом. Женщине дали препараты, разжижающие кровь, и обезболивающие. Через сутки она начала шевелить пальцами ног и немного восстановила подвижность рук. Выяснилось, что инсульт спровоцировал отек за глазами. Хирурги провели экстренную операцию, чтобы спасти Пейдж от слепоты.

Сейчас молодая мама идет на поправку. Врачи напоминают: головные боли, нарушения зрения и онемение конечностей после родов — не повод терпеть. Это может быть симптомом опасного осложнения.

