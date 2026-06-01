В Госдуме объяснили, почему 1 сентября должен стать выходным днем

В Госдуме вновь зазвучали предложения сделать 1 сентября нерабочим днем — на этот раз с инициативой выступил депутат Николай Новичков, предложивший компенсировать дополнительный выходной за счет сокращения новогодних каникул. Председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила, что готова поддержать законопроект, если он поступит на рассмотрение, хотя признает: инициатива звучит ежегодно, но каждый раз упирается в отрицательные заключения правительства.

Нина Останина пояснила, что, по ее информации, на сегодняшний день законопроект официально в Госдуму не вносился.

«Эта инициатива звучит ежегодно, в разном исполнении депутатов разной фракции, но не раз не была отвергнута правительством. Правительственные заключения на этот законопроект говорят о том, что это нужно согласовывать на трехсторонней комиссии с работодателями. Как правило, работодатели идут навстречу родителям и отпускают их», — рассказала депутат.

Однако, по ее словам, этого недостаточно.

«Я на стороне тех, кто пытается законодательно это урегулировать, и, если этот законопроект будет внесен в Государственную Думу, я его поддержу», — заявила Останина.

С 1 июня Социальный фонд России начал принимать заявления на новую семейную выплату — возврат части уплаченного НДФЛ для работающих родителей с двумя и более детьми. Однако, по оценке депутатов, семья из четырех человек подпадает под критерии при совокупном годовом доходе около 1,28 млн рублей, а при средней зарплате по стране право на выплату может быть утрачено.