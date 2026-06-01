Система-112 Подмосковья будет использовать ИИ для обработки обращений на иностранных языках

Система-112 Подмосковья будет использовать искусственный интеллект для обработки обращений на иностранных языках. Соответствующий проект реализуется при участии Одинцовского филиала МГИМО.

Так, в работу внедряется робот-переводчик, который будет автоматически принимать обращения, распознавать речь на одном из семи языков и переводить информацию на русский язык. Система поддерживает европейские языки и языки ближнего зарубежья.

В тестировании робота приняли участие преподаватели и студенты филиала МГИМО, владеющие иностранными языками. Были собраны сотни аудиозаписей диалогов, смоделированы различные сценарии обращений, проверено качество распознавания речи и работа алгоритмов перевода.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании искусственного интеллекта в здравоохранении.