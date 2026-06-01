Система-112 Подмосковья будет использовать ИИ для обработки обращений на иностранных языках
В службе «112» Подмосковья будет работать робот-переводчик на основе ИИ
Фото: [Пресс-служба Системы-112 Московской области]
Система-112 Подмосковья будет использовать искусственный интеллект для обработки обращений на иностранных языках. Соответствующий проект реализуется при участии Одинцовского филиала МГИМО.
Так, в работу внедряется робот-переводчик, который будет автоматически принимать обращения, распознавать речь на одном из семи языков и переводить информацию на русский язык. Система поддерживает европейские языки и языки ближнего зарубежья.
В тестировании робота приняли участие преподаватели и студенты филиала МГИМО, владеющие иностранными языками. Были собраны сотни аудиозаписей диалогов, смоделированы различные сценарии обращений, проверено качество распознавания речи и работа алгоритмов перевода.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании искусственного интеллекта в здравоохранении.