Капитальный ремонт средней школы №28 в Щелковском округе завершен на 60%

В селе Трубино округа Щелково активно идет капитальный ремонт средней школы №28. По данным пресс‐службы Министерства строительного комплекса Московской области, на текущий момент строительная готовность объекта достигла более 61%.

На площадке ежедневно трудятся 60 специалистов, задействовано 3 единицы строительной техники. Бригады уже завершили этап демонтажных работ и сейчас сосредоточены на комплексе общестроительных и отделочных мероприятий. Параллельно ведутся работы по обновлению кровли и фасада здания, а также выполняется монтаж инженерных коммуникаций.

Завершить все работы строители планируют к 1 сентября 2026 года. Это позволит открыть двери обновленной школы для учеников в начале учебного года — дети смогут учиться в комфортных и безопасных условиях, соответствующих современным образовательным стандартам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа №1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.