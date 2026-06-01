Открывается прием заявок на участие в арт-резиденции фестиваля современного искусства «Перезагрузка» в Зарайске

В Зарайске с 8 августа по 13 сентября пройдет 4-й фестиваль современного искусства «Перезагрузка», сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области. В рамках фестиваля стартует международная арт‐резиденция, открывающая новые возможности для художников, готовых исследовать тему скрытых культурных пересечений.

Тема нынешнего фестиваля — «Русский Восток: сквозь время и шелка» — приглашает к размышлению о тонких культурных связях, которые веками формировали облик города. Организаторы сознательно уходят от прямолинейного исторического нарратива, предлагая вместо этого всмотреться в едва уловимые следы взаимодействия разных культур. Это могут быть визуальные образы, бытовые привычки, архитектурные детали или коллективная память места — все то, что незаметно, но прочно вплетается в ткань городской жизни.

К участию в арт‐резиденции приглашаются российские и зарубежные художники старше 18 лет, работающие в самых разных направлениях: от традиционной живописи и скульптуры до цифровых медиа, перформанса и паблик‐арта.

Отбор пройдет на конкурсной основе — жюри выберет 8 участников, чьи проекты наиболее органично впишутся в концепцию фестиваля и городской контекст.

Подать заявку на участие в арт‐резиденции можно до 21 июня по электр. почте zaraysk-art@yandex.ru. Подробности и условия — на сайте.

