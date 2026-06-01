Объем финансирования соцподдержки семей с детьми в Подмосковье превысил 52 млрд рублей
В Подмосковье за 5 лет объем финансирования социальной поддержки семей с детьми вырос на 80%. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
«Объем финансирования мероприятий по социальной поддержке семьи и детей в Московской области с 2021 по 2026 год вырос с 29 млрд рублей до свыше 52 млрд, почти на 80%», - сказал он.
На поддержку многодетных семей в 2026 году предусмотрели около 6,5 млрд рублей. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял порядка 2,1 млрд рублей.
Подмосковье является одним из лидеров в стране по числу многодетных семей. В 2026 году их количество в регионе составляет 119 тыс. Пять лет назад таких семей в области насчитывалось 86 тыс.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе многодетным семьям доступно более 20 мер поддержки.