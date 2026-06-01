«Полиция не помогает, а преследователь наступает»: адвокат объяснил, как выжить жертвам сталкинга в России

Преследователь каждый день ждет у подъезда, звонит по ночам и ломает замки, а полиция разводит руками — ведь закона о сталкинге в России до сих пор нет. Адвокат Антон Ключко объяснил, как быть жертвам и почему даже бесполезные заявления могут однажды спасти жизнь. Об этом сообщает Lenta.ru.

Руководитель адвокатского филиала Антон Ключко признал: закон о сталкинге не покрывает большинства бытовых ситуаций. Игнорировать навязчивого преследователя опасно. Эксперт советует жертвам не молчать, а писать заявления в полицию, даже если те не приводят к результату. Важно делать это письменно и сохранять талоны-уведомления. Если преследователь перейдет к активным действиям, накопленная документация докажет, что угроза была реальной и системной.

Ключко добавляет: полиция в таких случаях редко вмешивается, но отступать нельзя. Каждая жалоба — это кирпичик в будущее уголовное дело, когда сталкинг перерастет в угрозу убийством или нападение. А пока законодатели думают, жертвам приходится выживать в правовом вакууме. Совет адвоката прост: берите инициативу в свои руки, фиксируйте все и не верьте, что «само рассосется». Чем активнее вы действуете, тем выше шанс не стать очередной статистикой.

