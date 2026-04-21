На федеральных трассах в Подмосковье пройдут весенние работы по благоустройству

На федеральных трассах в Подмосковье стартовали весенние работы по благоустройству, специалисты наведут порядок после зимнего сезона. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

В частности, на дорогах проведут работы по очистке барьерных ограждений, шумозащитных экранов, дорожных указателей, элементов систем управления светофорами и осветительных комплексов, уборку зон отдыха и остановочных павильонов, покраску элементов обустройства дорог. Кроме того, рабочие выполнят очистку элементов ливневой системы, включая кюветы, дренажные канавы, обочины и телескопические лотки, устранят повреждения и деформации дорожного покрытия м не только. Уже восстановлены участки общей площадью 50 тыс. кв. м, использовано свыше 6 тыс. тонн асфальтобетона.

В ведомстве уточнили, что в оперативном управлении ФКУ «Центравтомагистраль» находятся более 1,5 тыс. км федеральных дорог Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.