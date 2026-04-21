Рыба или химия: шеф повар раскрыл шокирующий состав крабовых палочек из супермаркета

Фото: [ Приготовление салата из авокадо с печеными овощами/Медиасток.рф ]

Популярная имитация морепродуктов вызывает немало споров среди сторонников здорового питания. Подмосковный шеф-повар Альберт Ушаков объяснил, как отличить качественный рыбный белок от дешевого крахмала и почему избыток соли в этом продукте опаснее пищевых добавок, пишет REGIONS.

Что на самом деле внутри: основа из сурими

Вопреки названию, крабовое мясо в составе отсутствует. Основу качественного продукта составляет сурими — концентрированный рыбный белок, получаемый из филе белых океанических рыб (минтая, путассу, хека). Технология пришла из Японии: рыбу измельчают, многократно промывают и отжимают, получая плотную массу без выраженного вкуса и запаха, которая служит идеальной базой для кулинарных имитаций.

Пищевая ценность и скрытые ингредиенты

Крабовые палочки относятся к категории низкокалорийных продуктов (около 90–95 ккал на 100 г), что делает их более легкой альтернативой колбасным изделиям. Однако польза продукта напрямую зависит от его цены и состава:

Белок: В качественных марках его содержание достигает 10–12%, в то время как в бюджетных вариантах за счет добавления воды и крахмала этот показатель падает до 3–5%.

Полезные элементы: Рыбный белок содержит метионин — аминокислоту, способствующую обмену жиров. Также в продукте могут присутствовать микродозы йода, магния и фосфора.

Добавки: Для придания упругости и вкуса производители используют крахмал, растительные масла, яичный белок и усилители вкуса.

Главные риски: натрий и консерванты

Основная претензия медиков к крабовым палочкам — критически высокое содержание соли. В 100 граммах может содержаться до 2,5 г натрия, что перекрывает суточную норму ВОЗ. Это делает продукт нежелательным для людей с гипертонией и заболеваниями почек. Кроме того, наличие стабилизаторов (пирофосфаты) и загустителей (каррагинан) при частом употреблении может вызывать дискомфорт в ЖКТ.

Кому стоит ограничить потребление

Шеф-повар и медики выделяют несколько групп риска, которым следует с осторожностью относиться к продукту:

Аллергики (возможна реакция на рыбный белок, сою или яичный компонент).

Люди с диабетом и инсулинорезистентностью (из-за высокого содержания крахмала).

Беременные женщины (из-за риска задержки жидкости в организме).

Чек-лист: как выбрать качественный продукт

Альберт Ушаков рекомендует обращать внимание на пять ключевых признаков при покупке: