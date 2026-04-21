В 2026 году в Подмосковье после капремонта откроют 86 объектов образования

В 2026 году в Подмосковье после капитального ремонта откроют 86 объектов образования. Об этом по итогам профильного мероприятия, которое прошло накануне в Деловом центре «Новатор», сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В мероприятии приняли участие представители регионального Минстроя, подрядных организаций, профильных ведомств. Они подвели промежуточные итоги реализации программ капитального ремонта школ и детских садов, запланированных к вводу в 2026 году. Представители ведомства отметили положительную динамику строительной готовности по объектам, основные работы завершат к августу.

Особое внимание уделяется внедрению системы «Безопасный регион», подрядчики проходят этапы согласований, приступают к монтажу оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.