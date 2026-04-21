В семи округах Московской области провели ремонт светофоров

Специалисты Мосавтодора провели ремонт неисправных светофоров на девяти региональных дорогах в семи округах Подмосковья, работы прошли в рамках генеральной уборки дорог после зимы. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в Красногорске отремонтировали транспортный светофор на улице Ленина и починили неисправную вызывную кнопку пешеходного светофора на улице Речной. Работы прошли и на улице Московской в Истре, улице Пристанционной в Ступине, улице Крылова в Балашихе, улицах Ленинградской и Большой Серпуховской в Подольске, улице Школьной в деревне Сухарево под Мытищами. Специалисты также провели ремонт на улице Куйбышева в поселке городского типа Менделеево под Солнечногорском.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.